ЛПЦ: в православных храмах Литвы молятся "за братию Киево-Печерской Лавры и гонимую УПЦ"

По благословению митрополита Виленского и Литовского Иннокентия с 5 апреля на каждом богослужении в храмах Литовской Православной Церкви после поминовения блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с его богохранимой паствой будет совершаться также поминовение наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла с братией монастыря и за всю каноническую Украинскую Православную Церковь.
Как отметил митрополит Иннокентий, Киево-Печерская Лавра имеет огромное значение для всего православного мира.
"Сегодня происходит невообразимое – из святой обители изгоняются монахи, которые в течение трех десятилетий восстанавливали ее из руин. Наша обязанность как христиан усилить молитву за гонимую Украинскую Православную Церковь", - сказал митрополит Иннокентий.
По его словам, с началом войны ко многим приходам Литовской Православной Церкви присоединились беженцы из числа прихожан УПЦ.
Молитвы за митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и за его богохранимую паству возносятся в храмах Литовской Православной Церкви с 2018 года, сообщает ЛПЦ.
29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП.
После чего представители Московского патриархата должны были покинуть территорию Лары, но этого не сделали. Кроме того, верующие начали блокировать работу комиссии Минкульта Украины. На следующий день скандал продолжился.
В связи с этим Министерство культуры и информационной политики дважды подавало заявление в полицию, поскольку представители УПЦ МП блокировали работу комиссии на территории Киево-Печерской лавры.
Добавим, что УПЦ МП пытались оспорить решение власти и подали иск в Хозяйственный суд. Но судьи его отклонили.
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