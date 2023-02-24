ЛПЦ: в годовщину начала войны православные Литвы молились за мир в Украине

В молебнах приняли участие все священнослужители ЛПЦ. В Вильнюсском Свято-Духовом монастыре молебен возглавил митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

В своем архипастырском слове он призвал всех православных Литвы - священнослужителей, монашествующих и мирян - к сугубой молитве за прекращение войны в Украине в течение всего Великого поста. Молебны были совершены в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Тракае и Висагинасе.