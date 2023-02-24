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24 февраля, в годовщину начала войны в Украине, в храмах Литовской Православной Церкви прошли молебны о прекращении войны и воцарении мира на многострадальной Украинской земле. Также были вознесены молитвы об упокоении всех погибших в Украине, говорится в сообщении ЛПЦ.
ЛПЦ: в годовщину начала войны православные Литвы молились за мир в Украине
© ELTA / Dainius Labutis

В молебнах приняли участие все священнослужители ЛПЦ. В Вильнюсском Свято-Духовом монастыре молебен возглавил митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

В своем архипастырском слове он призвал всех православных Литвы - священнослужителей, монашествующих и мирян - к сугубой молитве за прекращение войны в Украине в течение всего Великого поста. Молебны были совершены в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Тракае и Висагинасе.

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