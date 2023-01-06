Затем, ориентировочно в 17.45, из Свято-Духова монастыря к Остробрамским воротам двинется большой крестный ход. В часовне у Остробрамского образа Божией Матери будет совершен молебен, после чего крестный ход направится обратно в монастырь.
На торжество в честь чудотворной Остробрамской иконы Божией Матери прибудут прихожане и священнослужители со всей Литвы, а также делегация автокефальной Польской Православной Церкви во главе с архиепископом Люблинским и Холмским Авелем, говорится в сообщении ЛПЦ.
"Во время молебна перед святым Остробрамским образом мы будем благодарить Матерь Божию за ее Покров над каждым из нас, над благословенной Литовской землей и всеми людьми, живущими на ней. Она молится о нас, любит нас, печется о каждой душе, хочет, чтобы все спаслись и были со Христом", - сказал Предстоятель Литовской Православной Церкви митрополит Иннокентий.
Во время молебна будут вознесены прошения об окончании войны на Украине.
На следующее утро – 9 января - в храме Свято-Духова монастыря будет совершена соборная Божественная литургия с участием высокого гостя из Польши и сонма священнослужителей Виленско-Литовской епархии.
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