Ловушка в вильнюсском велопарке – 15-летний наехал на замаскированную доску с гвоздями

В пятницу в редакцию Delfi обратились жители Антакальниса. В велосипедном парке Molynė катались дети и обнаружили замаскированную доску с гвоздями.

По словам жителей, около 19 ч. подростки катались на велосипедах, и 15-летний наехал на доску с гвоздями.

Жители были шокированы - ведь мог пострадать ребенок. Кроме того, в парке бывает много людей: не только катаются велосипедисты, но и ходят родители с детьми в колясках, тренируются спортсмены.