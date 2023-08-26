26 августа 2023 г. 07:29

Ловушка в вильнюсском велопарке – 15-летний наехал на замаскированную доску с гвоздями

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Erikas Skardžius
В четверг вечером в вильнюсском велопарке подростки попали в неприятную ситуацию - на дорожке кто-то оставил доску с гвоздями и замаскировал ее листьями. По доске проехал 15-летний велосипедист.

В пятницу в редакцию Delfi обратились жители Антакальниса. В велосипедном парке Molynė катались дети и обнаружили замаскированную доску с гвоздями.

По словам жителей, около 19 ч. подростки катались на велосипедах, и 15-летний наехал на доску с гвоздями.

Был поврежден велосипед - продырявлены обе шины.

Подростки отнесли свою находку родителям.

Жители были шокированы - ведь мог пострадать ребенок. Кроме того, в парке бывает много людей: не только катаются велосипедисты, но и ходят родители с детьми в колясках, тренируются спортсмены.

Люди призывают посетителей парка проявить бдительность.

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