По мнению ЛКРТВ, если Сейм примет решение о продлении чрезвычайного положения только на границе с Беларусью и Россией, прежний запрет на показ программ последних стран перестанет действовать.

Комиссия "настоятельно рекомендует" действующим в Литве ретрансляторам телевизионных программ и интернет-распространителям избегать ретрансляции программ российских и белорусских субъектов.

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Председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис сообщил во вторник, что зарегистрировал поправки к Закону об информировании общества, предусматривающие временный запрет на ретрансляцию и распространение в интернете радиопрограмм, телепрограмм или отдельных программ субъектами, которые учреждены, непосредственно или косвенно управляются, контролируются или финансируются Россией и Беларусью.

Вице-министр культуры Вигинтас Гаспаравичюс в понедельник отметил, что после отмены чрезвычайного положения по всей стране сохранятся существенные ограничения для СМИ Москвы и Минска, но некоторые развлекательные каналы смогут вернуться в эфир.

После того, как Россия начала войну в Украине, ЛКРТВ приняла решение остановить бесплатный прием девяти телепрограмм, ретранслируемых на русском языке, распространение 32 телепрограмм, связанных с компанией "Газпром-Медиа", и деятельность 92 сайтов, публикующих кремлевский пропагандистский контент.

Однако комиссия рекомендовала телекоммуникационным операторам, предоставляющим услуги ретрансляции в Литве, включать украинские телепрограммы в свой список и ретранслировать в Литве больше телепрограмм независимых СМИ на русском языке.