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Буря, которая пронеслась в среду утром, стала немалым вызовом для жителей столицы Литвы. В социальных сетях люди делились предупреждениями о затопленных и непроездных дорогах.

В группе "Рейд в Вильнюсе" на Facebook водители делились информацией о больших заторах на Западной объездной дороге от Авиженяй в сторону центра. Недалеко от торгового центра Vilnius Outlet вода затопила дорогу в обоих направлениях, а водители засняли стоящие в воде автомобили.

Водители делились видео бьющей фонтаном воды на ул. Гележинё Вилко. Кроме того, был затоплен участок проспекта Лайсвес, а также ул. Л.Асанавичютес в Каролинишкес.

Сообщается, что в Вильнюсе затоплены и некоторые дворы.

По данным компании "Услуги сообщения", утром больше всего проблем было на:

участке у перекрестка ул. Гележинё Вилко и ул. Жальгирё;
участке ул. Гележинё Вилко под кольцом Педагогического университета;
участке на Западной объездной дороге.

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