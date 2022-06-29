В группе "Рейд в Вильнюсе" на Facebook водители делились информацией о больших заторах на Западной объездной дороге от Авиженяй в сторону центра. Недалеко от торгового центра Vilnius Outlet вода затопила дорогу в обоих направлениях, а водители засняли стоящие в воде автомобили.

Водители делились видео бьющей фонтаном воды на ул. Гележинё Вилко. Кроме того, был затоплен участок проспекта Лайсвес, а также ул. Л.Асанавичютес в Каролинишкес.

Сообщается, что в Вильнюсе затоплены и некоторые дворы.

По данным компании "Услуги сообщения", утром больше всего проблем было на:

участке у перекрестка ул. Гележинё Вилко и ул. Жальгирё;

участке ул. Гележинё Вилко под кольцом Педагогического университета;

участке на Западной объездной дороге.