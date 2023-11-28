Литву укроет снегом — местами снега будет очень много

 
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Pūga Vilniuje
Pūga Vilniuje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Дорожные службы предупреждают — уже в среду над Литвой будет господствовать циклон, который принесет с собой снегопады. Они призывают водителей прислушаться к предупреждениям синоптиков, ехать с безопасной скоростью и планировать свои поездки с учетом погодных условий.

Столичная компания Grinda также делится предупреждением. "Приложения для отслеживания погоды показывают, что край циклона, приближающегося с юга. Он будет находиться над Вильнюсом в среду около 10 часов утра. В настоящее время прогнозируется, что снег достигнет максимальной интенсивности в столице около 14:00, ослабнет с 16:00, но продолжится до утра четверга. Конечно, разные модели показывают разные сценарии — но мы всегда сравниваем их и готовимся к худшему сценарию.

Среда — самый сложный день
По данным Литовской гидрометеорологической службы, утром в среду облака, движущегося с юга, достигнут юго-востока. Днем в среду и в ночь на четверг во многих местах пройдет снег, а в восточной Литве — очень сильный. На востоке страны усилится резкий северный ветер.

В четверг небольшие осадки ожидаются в основном в восточных районах. Днем сохранится отрицательная температура.

В пятницу во многих районах пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, днем северо-западный, 5-10 м/с, на побережье до 14 м/с. Температура ночью 3-8 мороза, местами до минус 9-11 градусов, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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