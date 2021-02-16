В поздравлениях Литве и литовскому народу желают счастья, процветания и согласия.

Папа римский Франциск благословил литовский народ и молится за то, чтобы этот год для него был годом гармонии, благосостояния и процветания.

В письме Байдена подчеркивается, что в годы его правления США надеются продолжать партнерское сотрудничество между США и Литвой, хранить демократические ценности.

Президент Польши в своем поздравлении порадовался тесному сотрудничеству между нашими странами.

"С большой радостью я наблюдаю за отношениями между Литвой и Польшей, в основе которых лежат взаимопонимание, сотрудничество и диалог. Несмотря на пандемию, наши страны сотрудничают в сфере безопасности и поддерживают борьбу белорусского народа за свободу", – пишет Дуда

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что с радостью смотрит на более чем столетнюю историю дипломатических отношений между Литвой и Германией.

"Это твердая основа для продолжения успешного сотрудничества и совместного представления наших интересов и ценностей в Европе и мире", – пишет глава Германии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул приближение 30-летия восстановления дипотношений между Литвой и Францией и вспомнил свой визит в Вильнюс в 2020 году.

Королева Великобритании Елизавета II в своем поздравлении пожелала всем жителям Литвы всего наилучшего и более легкого года, чем прошлый.

"Мне очень приятно поздравить Вас, Президент, с Днем восстановления государства. Я искренне желаю счастья и процветания людям Вашей страны", – писал император Японии Нарухито.

Поздравления по случаю 16 февраля Литве прислали короли Швеции, Нидерландов, Испании, Марокко и Бахрейна, а также президенты Эстонии, Финляндии, Венгрии, Швейцарии, России, Корее, Индии, Катара, Туркменистана, Киргизии, Бангладеш и др.