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В субботу поздно вечером стало известно, что в 2021 году Литву на конкурсе "Евровидение" представит группа The Roop с песней Discoteque. За группу, лидером которой является Вайдотас Валюкявичюс, проголосовала и комиссия и 74 512 зрителей.
В этом году конкурс состоится 18-22 мая в Роттердаме (Нидерланды).
Говоря о том, что группа намерена менять для выступления на большой сцене, Валюкявичюс сказал: "Мы останемся желтой командой".
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