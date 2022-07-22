Литве выделено еще более 400 тысяч евро на дальнейшую помощь бегущим от войны украинцам

"Банк развития Совета Европы во второй раз выделил нам средства – мы сможем еще лучше позаботиться о бегущих от войны украинцах. Я надеюсь, что выделенные Литве средства увеличат возможности нашей страны для реализации более устойчивой политики приема и убежища иностранцев", - сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
По словам министра, учитывая как резкое изменение ситуации с миграционными потоками, так и геополитическую ситуацию страны, мы должны инвестировать в развитие новых мест размещения, адаптацию существующих помещений, а также в улучшение качества условий приема.
После того как в конце февраля Россия напала на Украину, европейские страны принимают военных беженцев. По числу беженцев на одного жителя, Литва занимает третье место среди всех стран ЕС, говорится в сообщении Министерства социальной защиты и труда. В Литве зарегистрировано почти 60 тыс. беженцев из Украины, это составляет около 2 проц. всех жителей страны и около половины всех иностранцев. Более трети всех беженцев – дети.
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