Это - договор о мире между Литвой и Советской Россией, договоры Литвы с Латвией за период с 1922 по 1925 года, подписанный в 1934 году в Женеве пакт о сотрудничестве, согласии и взаимной помощи, заключенный между Литвой, Эстонией и Латвией (договор о создании Балтийской Антанты) и многие другие.

"Вся Литва должна радоваться - это важные, осевые внешнеполитические документы", - сказал журналистам во время передачи документов в МИД глава Центрального государственного архива Литвы Далюс Жижис.

Директор архива также сказал, что осенью планируется выставить документы для ознакомления общественности.

Документы, которые с 1939 года удалось сохранить литовскому дипломату, генеральному консулу в Канаде Витаутасу Йонасу Гилису, в четверг передал передал архиву министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

По словам главы литовской дипломатии, это беспрецедентное собрание документов.

"Это то, что у нас на сегодняшний день есть лучшего в международных договорах. То, что формировало правовую основу внешней политики Литвы или высшие достижения внешней политики до нашей оккупации", - сказал Г. Ландсбергис.

"Один из документов - литовско-латвийский договор о Паланге. Мы знаем, что Литва лишалась выхода к морю. И вот сегодня у нас есть подписи Литвы и Латвии, (на их основании - ред.) мы можем ехать и наслаждаться взморьем. У нас есть мирный договор Литвы и Советского Союза, если не ошибаюсь, с оригиналом подписи (Владимира - ред.) Ленина, есть мирный договор Антанты Литвы, Латвии и Эстонии, есть документы (подписанные с США - ред.) с оригиналами подписей Ф. Д. Рузвельта, договор с Германией с оригиналом подписи (Пауля фон - ред.) Гинденбурга, договор Литвы со Святым Престолом и оригиналом подписи (папы - ред.) Пия XI", - перечислил министр.

Он добавил, что документы вернулись в Литву благодаря литовским дипломатам и послу Литвы в Канаде Дарюсу Скусявичюсу.

Д. Скусявичюс рассказал, что важные для Литвы документы в Канаде могли быть выброшены после смерти В. Й. Гилиса и его жены, которые их хранили.

"После смерти генерального консула в Торонто документы хранила его вдова, госпожа Ванда. После ее смерти, из-за отсутствия родственников, когда дом просто чистили, документы выставили на улицу, чтобы их забрал мусоровоз", - сказал дипломат.

Однако, по словам Д. Скусявичюса, документы спас сосед дипломата, канадец Чарли Хопкинс. Он впоследствии сам нашел представителей Литвы и безвозмездно передал им документы.

Переданные документы были вывезены из Литвы в 1939 году, долгое время о них ничего не было известно.