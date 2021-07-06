Литве не удалось достигнуть поставленной цели: к 6 июля привить 70% населения

5 июля Департамент статистики Литвы сообщил, что привиты 44,8% жителей страны. Из них по полный курс вакцинации прошли 38,6%, а одной дозой привиты – 6,2% жителей. Согласно подсчетам, иммунитет есть у 48,9% жителей страны.

По данным Департамента статистики, хуже всего дела с вакцинацией обстоят в Шальчининкском и Вильнюсском районах. В Шальчининкском районе из 100 жителей привились 44,5 человек, а в Вильнюсском районе – 62,1.

Для сравнения, во всей Литве этот показатель составляет 81,1 на 100 жителей.

Новые графики поставок вакцины от COVID–19 позволяли привить до середины лета 70% взрослого населения Литвы, сказал в феврале Науседа.

Активнее всего были жители из группы 70–74 лет – привился 71% жителей из этой группы. Немногим отстают и жители из групп 65–69 и 75–79 лет – соответственно 67 и 69% asmenų. В группе 80 лет и старше привиты 54,2% жителей.

21 июня Департамент статистики в фейсбуке представил три сценария вакцинации.

1: темпы вакцинации вернутся на апрельский уровень, когда был достигнут максимум. Если темпы вакцинации увеличатся, то 70% жителей старше 12 лет удастся привить до 1 августа.

2: темпы вакцинации не меняются и по-прежнему в день прививаются 6665 жителей. Тогда 70% привьют к 4 сентября.

3: темпы вакцинации по-прежнему снижаются на 5% в день, тогда 70% не удастся привить никогда.