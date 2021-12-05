Литва живет, как Швеция в 90-ые: почему произошел кризис хорошей жизни?

Экономисты иногда говорят об оживлении, а политики обсуждают средства помощи, но становится очевидно, что многие страны Запада не оживают, а переживают небывалый расцвет экономики. Рекордными темпами растут доходы жителей, сбережения, покупательная способность, за которой никак не может поспеть спрос.

Мачюлис, говоря о "кризисе хорошей жизни", признал, что это звучит как оксюморон.

"Кризис у нас ассоциируется с чем-то плохим, с ростом безработицы, снижением доходов, недоступностью каких-то товаров и услуг. Сейчас конечно политики и экономисты говорят о пандемическом кризисе. Но экономические показатели дают такую картину, что проявления кризиса увидеть непросто.

И уровень безработицы вернулся на докризисный, и занятость значительно выросла. Работающих людей стало намного больше, чем до пандемии. Зарплаты с начала пандемии выросли на 1/5 часть, я уже не говорю о росте цен на недвижимость, о вкладах жителей, которые увеличились на три миллиарда, о росте сбережений компаний", - сказал он.

Однако экономист заметил, что инфляция беспокоит, за год цены в Литве выросли почти на 10%, в большинстве западных стран такого роста не было в последние 30 лет.

"Откуда берется инфляция? У нас такой большой спрос, такое большое желание потреблять, покупать, вещи, товары, энергоресурсы, что предложение за этим не поспевает. Не хватает самых разных компонентов (...). Не хватает электроэнергии, газа, все это приводит к росту цен. Основная причина этого - у большинства потребителей есть много денег и желание их тратить", – указал Мачюлис и назвал причину.

"Центробанк увеличивает предложение денег, снижает ставку, правительство берет деньги и раздает их. Больше социальных выплат, пособий по безработице, выплат пенсионерам, студентам. В Литве все это очень видно, Но еще больше денег раздали в США. Это как серебряная пуля. Почему до сих пор никто не подумал об этом? Если есть какая-то проблема - социальная, в сфере охраны природы или здравоохранения, мы печатаем деньги и раздаем их жителям. <...>. Но доходы жителей не снизились. Получается такой парадокс, что страх политиков и экономистов в начале был огромным", - сказал он.

По словам Мачюлиса, вскоре выяснилось, что жители приспособились. Они мало путешествовали, мало тратили на отпуск, рестораны, концерты, спортклубы, но все равно тратили немало.

"Они стали покупать жилье и мебель для него", - сказал экономист.

Именно это и позволило экономике быстро вернуться на допандемический уровень.

"Практически все страны Запада живут лучше, чем жили до пандемии. Но тут были два фактора. Один - жители не хотели останавливать свою жизнь, несмотря на некоторые экономические ограничения. Где-то не могли тратить деньги - в ресторане или в поездке, то тратили где-то в другом месте. <...> Это помогло сохранить экономическую активность, промышленность работала. Она вообще находится в состоянии беспрецедентного процветания. Мы это видим, но это быстро привело к нехватке предложения. Ты не можешь столько произвести и привезти, сколько требуется жителя Запада", - сказал он.

Экономист сказал, что тут поработали не только потребители, но и центробанки и правительства, которые поставляют деньги по разным каналам.

"Итак, ситуация такова - потребителей много, желающих работать мало, нехватка работников достигает рекордных высот. И в Литве и в США больше чем каждая вторая компания говорит, что есть готовые вакансии, зарплаты рекордные, а работников нет. Компании придумывают разные трюки, nes поскольку сложно найти даже кандидатов на собеседование. Это кризис предложения. Не хватает сырья, компонентов, товаров, судов, контейнеров, работников, чтобы удовлетворить запросы покупателей", - сказал экономист.

Однако Лазутка указал на другую сторону жизни.

"Это особенно касается Литвы, я говорю, что в течение 10 лет у нас был золотой век. На самом деле средние экономические показатели росли. Я посмотрел на исторические данные, можно сказать, что сейчас мы в среднем живем как шведы. Наш ВВП на одного жителя как ВВО на одного жителя в Швеции в 1990-ые. Это было хорошее время. Пандемии - кратковременное явление, их последствия не до конца ясны, если говорить об инфляции. Может быть и тяжелое похмелье, но в долгосрочном периоде, да, это и интеграция в рынки ЕС, и в дорогие рынки для наших производителей. Плюс дополнительная помощь ЕС", - сказал профессор.

Однако он заметил, что это благосостояние распространяется неравномерно. Когда речь идет о рекордных банковских вкладах, надо смотреть на их распределение.

"Сколько я смотрел, так на половину жителей приходится 10% всего финансового имущества, а у 10% самых богатых - 50%. Есть исследования, которые показывают, как люди могут оплатить непрогнозируемые расходы. 42% в Литве говорят, что неспособны их оплатить. Что это за расходы? Это сумма в 430 евро. Значит, у 42% жителей, если у них сломался зуб или вышла из строя бытовая техника, не могут их заменить/вылечить. Конечно, существует большое неравенство. Есть большая разница и в других сферах, например, образования, продолжительности жизни. Мне кажется, что внимание должно уделяться этому, ведь если начнется какой-то кризис после веселой вечеринки, то надо смотреть, как распределяется это благосостояние", – сказал Лазутка.

Мачюлис печально пошутил, что все одинаково хорошо жили в СССР, а в демократических капиталистических странах неравенства больше.

"В СССР все были одинаково бедными, а сейчас появляется разница по всяким причинам. Нет увеличения неравенства. Например, минимум с января увеличится больше, чем средняя зарплата. Доходы людей с наименьшим достатком растут. Пенсии по старости за 10 лет отстали от роста зарплат, а сейчас достаточно быстро их индексируют, доходы части пенсионеров растут. Со следующего года значительно вырастут и пенсии у тех, у кого нет необходимого стажа.

Но я согласен с тем, что минимальной зарплатой и социальными выплатами проблему неравенства доходов не решишь. Например, повышение ННМ увеличивает доходы тех, кто меньше зарабатывает, их покупательная способность растет, компенсируется бремя инфляции", – сказал Мачюлис.

Он считает, что сейчас надо больше внимания уделять актуальным проблемам.

"Например, образованию. Почему мы по ВВП на одного человека достигли больше 80% среднего по ЕС. По потреблению жителей мы достигли 90% среднего показателя по ЕС. Мы обошли всех соседей, Испанию, Португалию. Но когда речь идет о здорово образе жизни, то мы отстаем на 10-15 лет от среднего показателя в ЕС. Когда говорим о физической активности, то у нас физически активных людей в два раза меньше, чем в Скандинавских странах. Если взглянуть на способности учеников, тут мы отстаем от всех соседних стран, за исключением Беларуси и России. Этому надо уделять больше всего внимания", - сказал экономист.

Он заметил что именно тут появляется со временем много неравенства, если у человека много хронических болезней, он болеет, у него нет образования, он не может сменить профессию.

Лазутка заметил, что имущественное неравенство в Литве небольшое потому, что в свое время людям массово дарили квартиры в блочных домах.

"Если сравнивать с соседними странами, где имущество большинства - жилье, то в Литве в этой области особого неравенства нет. Больше у нас неравенство доходов и возможностей. Что делать? Надо перестать думать, что если мы думаем о равенстве, то возвращаемся в СССР. В СССР не было равенства. <...>. Минимальная зарплата была 70 рублей, средняя – 200, у профессора – 450. Сейчас разница в зарплатах в Литве меньше, чем в СССР.

Минимальная пенсия была 30 рублей, максимальная – 130. Поэтому сейчас такого неравенства пенсий нет. Но это лишь отдельные данные. Западные исследования показывают, что в СССР неравенство было больше, чем на Западе", – сказал профессор.

Он сказал, что имущественное неравенство и неравенство доходов надо контролировать, чтобы избежать социальных проблем. "Это касается и преступности, и распространения психических заболеваний", - заметил профессор.