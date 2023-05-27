Литва: зарегистрирована еще одна смерть от легионеллеза

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В пятницу Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил, что с начала вспышки легионеллеза в городе и районе Каунаса скончались семь человек, сообщает BNS.
Legioneliozė
Legioneliozė
© DELFI montažas / Shutterstock

В пятницу из медицинского учреждения поступило сообщение о смерти человека, относящегося к возрастной группе 71-80 лет.

В настоящее время подтверждено 24 случая легионеллеза.

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