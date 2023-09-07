Литва заняла 13 место в мире по цифровому качеству жизни

Средняя скорость домашнего интернета в Литве в этом году составит 175 Мбит/с, а средняя скорость самого быстрого в мире домашнего интернета в Сингапуре – 300 Мбит/с. Средняя скорость мобильного интернета в Литве в настоящее время почти в два раза ниже скорости домашнего интернета и достигает 96 Мбит/с.

По сравнению с прошлым годом скорость мобильного интернета в Литве выросла на целых 44%, а скорость домашнего интернет-соединения – на 20%. В общем рейтинге качества интернета страна поднялась с 37-го на 23-е место.

В прошлом году в индексе "DQL" (англ. Digital Quality of Life Index) Литва была оценена с более низким индексом, чем в этом году – 0,66 – но заняла более высокое – одиннадцатое – место в мире.

Литва занимает второе место в категории кибербезопасности второй год подряд, уступая в этом году только Бельгии. Правда, второе место в этой категории Литва делит с Эстонией, показатели безопасности которой оценены таким же высоким баллом.

Литва обогнала Великобританию, Италию и Норвегию. В этом году Литва также обогнала Соединенные Штаты Америки, Японию и лидера Океании Новую Зеландию.

Жители и гости Объединенных Арабских Эмиратов пользуются самым быстрым мобильным интернетом в мире – его скорость в стране достигает 310 Мбит/с.

Литовцу со средним доходом придется работать 1 час 29 минут в месяц, чтобы иметь возможность позволить себе самый дешевый план домашнего интернета в Литве, то есть почти в 2,5 раза дольше, чем в 2022 году. В этом году Румыния является лидером в категории доступности домашнего интернета: среднестатистическому румыну нужно работать всего 18 минут в месяц, чтобы приобрести самый дешевый план домашнего интернета.

Однако мобильный интернет в Литве стал доступнее, чем в прошлом году – для того, чтобы литовец со средним доходом мог пользоваться самым дешевым его планом, ему достаточно работать 30 минут 43 секунды в месяц. Однако это в 2 раза больше, чем средняя статистика лидирующего Люксембурга.