Литва занимает самое низкое место в рейтинге соотношения будущей пенсии к получаемой зарплате

По прогнозам организации,люди, родившиеся в 2000 году, и начавшие работать в 2022 году, выйдя на пенсию, будут получать лишь 28,9% средней зарплаты, это наименьший показатель среди 38 исследованных ОЭСР стран.

Литва занимает самое низкое место среди стран Балтии.

Согласно исследованию, коэффициент замещения достигнет 34,4% в Эстонии и 52,1% в Латвии.

Во второй худшей стране, оцененной в ходе исследования – Австралии, этот показатель будет составлять 33,7%.

Самые высокие показатели фиксируются в Португалии – где коэффициент замещения достигнет 98,8%, Турции – 95,4% и Нидерландах – 93,2%.

Такие цифры означают, что пенсионеры будут получать доход, близкий к тому, который они получали работая.