Литва закупит почти 200 предупредительных сирен для зоны рядом с БелАЭС

Сирены будут установлены в 100-километровой зоне потенциального воздействия Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.
В нее входят Аникщяйский, Игналинский, Йонавский, Кайшядорский, Молетский, Шальчининкский, Ширвинтский, Швенченский, Тракайский, Укмергский, Утянский, Варенский, Вильнюсский, Висагинский, Зарасайский районы, города Вильнюс и Электренай.
По данным департамента, после реализации этого проекта более 800 тыс. жителей получат возможность оповещения сиренами о возможных угрозах.
Также планируется закупить аппаратуру управления этими сиренами.
Это оборудование будет закуплено в рамках программы Норвежского финансового механизма на 2014-2021 годы "Окружающая среда, энергия, климатические изменения".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве снова можно получить компенсацию на покупку экологического транспорта
В Литве снова можно получить компенсацию на покупку...
Российский политолог: следующая цель – Литва "При сохранении Путина у власти и в случае победы России в войне"
Предложение депутата Госдумы от "Единой России" Евгения...
Через банки Nordea и DNB в Балтии могли отмываться деньги клиента из РФ
Не менее 3,9 миллиардов евро сомнительного...