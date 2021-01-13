Литва закупит дополнительные дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer

Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что Еврокомиссия согласовала с BioNTech и Pfizer дополнительные 200 млн доз вакцины. По данным министерства, с учетом новых соглашений по пропорциональному принципу Литве достанется 1,24 млн дополнительных доз вакцины.

Правительство отказалось от предложения ЕК приобрести дополнительные 310 тыс. доз вакцины производства Moderna. А. Дулькис отметил, что фармкомпания на треть повысила цену на них, а также то, что Литву не удовлетворили бы сроки поставок.

"Поскольку компания Moderna поднимает цену и не хочет продавать вакцину на прежних условиях – повышает эту цену на 33% по сравнению с указанной в договоре, и поскольку также не улучшает сроки поставок, а прогнозирует их только в конце года, наша рабочая группа предлагает не одобрять такие изменения и не брать дополнительные дозы", – сказал министр.

В Литве первой дозой вакцины от коронавируса уже привиты более 27 тыс. жителей. До среды в стране использовалась лишь вакцина BioNTech и Pfizer, а со среды началась и вакцинация препаратом Moderna.