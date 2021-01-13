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В среду правительство Литвы одобрило закупку дополнительных вакцин от коронавируса, созданных BioNTech и Pfizer, но отказывается от закупки дополнительных вакцин компании Moderna.
Литва закупит дополнительные дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer
© AFP / Scanpix

Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что Еврокомиссия согласовала с BioNTech и Pfizer дополнительные 200 млн доз вакцины. По данным министерства, с учетом новых соглашений по пропорциональному принципу Литве достанется 1,24 млн дополнительных доз вакцины.

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Правительство отказалось от предложения ЕК приобрести дополнительные 310 тыс. доз вакцины производства Moderna. А. Дулькис отметил, что фармкомпания на треть повысила цену на них, а также то, что Литву не удовлетворили бы сроки поставок.

"Поскольку компания Moderna поднимает цену и не хочет продавать вакцину на прежних условиях – повышает эту цену на 33% по сравнению с указанной в договоре, и поскольку также не улучшает сроки поставок, а прогнозирует их только в конце года, наша рабочая группа предлагает не одобрять такие изменения и не брать дополнительные дозы", – сказал министр.

В Литве первой дозой вакцины от коронавируса уже привиты более 27 тыс. жителей. До среды в стране использовалась лишь вакцина BioNTech и Pfizer, а со среды началась и вакцинация препаратом Moderna.

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