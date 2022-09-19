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В понедельник в Литве вступает в силу запрет на въезд российских туристов через внешние границы Европейского союза (ЕС).
Литва закрывает границы для российских туристов
© Imago / Scanpix

Такой же порядок должен начать действовать в Латвии, Эстонии и Польше.

Согласно утвержденным правительством критериям, литовские пограничники будут пропускать в страну российских дипломатов, диссидентов, сотрудников транспортных компаний, членов семей граждан ЕС, а также россиян с видом на жительство или долгосрочными национальными визами из стран Шенгенской зоны.

Также они по-прежнему смогут ездить в Калининградскую область и обратно транзитными поездами через Литву.

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Запрет на въезд граждан России предусмотрен в принятом Сеймом постановлении об объявлении чрезвычайного положения на границе с Россией и Беларусью. Оно будет действовать как минимум до 16 декабря включительно.

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, решение не принимать российских граждан "продиктовано интересами национальной безопасности".

Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы, отказывая во въезде на территорию Литвы не соответствующему критериям гражданину России, будут иметь право аннулировать или отозвать его визу.

По словам Билотайте, ожидается, что это послужит сдерживающим фактором, чтобы российские граждане, не соответствующие установленным правительством критериям, не пытались попасть в страну.

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