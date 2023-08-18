Литва закрыла КПП Шумскас и Тверячюс на границе с Беларусью

Это решение направлено на адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности, а также на предотвращение контрабанды товаров.

После прекращения движения через вышеупомянутые КПП сотрудники пограничного контроля будут переведены на другие КПП. Транспортные потоки будут направлены на недавно реконструированный КПП Медининкай. На Медининкском КПП используется система рентгеновского контроля, которой нет на КПП Тверячюс и Шумскас.

Через КПП Шумскас проходил только легковой транспорт, через Тверячюс – легкий транспорт и пустой грузовой транспорт.

На границе Польши с Беларусью работает один КПП, на границе Латвии – два, а на границе с Литвой – четыре.

Генеральный директор Департамента таможни Дарюс Жвиронас утверждал, что закрытие КПП Шумскас и Тверячюс не нарушит движение товаров через границу с Беларусью.