В ходе расследования, выяснилось, что Юцявичюс, вероятно, требовал и взял взятку в размере 2000 евро, в обмен на обещание изменить процессуальный статус в расследовании СРФП.
Человеку, давшему взятку также обещали вернуть изъятые у него вещи, сообщает ССР.
19 января, вечером, Юцявичюс был задержан сразу же после того, как взял взятку. Бывшему главе СРФП предъявлены обвинения в торговле влиянием (1 ч. 226 ст. УК ЛР).Расследование проводит Центральная служба расследований.
Расследование контролируют прокуроры отдела организованной преступности Вильнюсской окружной прокуратуры.
Напомним, что пока вина подозреваемого не доказана, действует презумпция невиновности.
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