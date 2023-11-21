Литва: заболевших гриппом, COVID-19 и ОРВИ больше, чем за аналогичный период прошлого года

По данным НЦОЗ, общая заболеваемость 13-19 ноября составила 1183,6 случая на 100 тыс. жителей. Неделей ранее (6-12 ноября) – 1061,5 случая на 100 тыс. жителей, сообщается в пресс-релизе.

В прошлом году в этот же период общий показатель заболеваемости был гораздо ниже и составлял 708,1 случая на 100 тыс. жителей.

Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе фиксировались в Вильнюсском уезде, самые низкие – в Тельшяйском уезде.

По данным НЦОЗ на прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы 7 человек – все они дети в возрасте от 2 до 17 лет.