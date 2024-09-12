Литва за заборами: журналисты Delfi зафиксировали массу нарушений на берегах озер

Журналисты Delfi Янонис и Поците-Медуте благодарят читателей, которые делились информацией о возможных нарушениях. В некоторых местах журналисты столкнулись с угрозами, им угрожали судами.

Много нарушений было зафиксировано у озера Тапяляй.

Команда Delfi побывала в Вильнюсском и Молетском района. Она не только фиксировала нарушения по берегам озер, но и отметила другие проблемы, например, к озеру Салоте, около района Пилайте, жители вынуждены идти по проезжей части, поскольку не везде есть тротуары.

Журналисты Delfi уже инспектировали берега озера Гульбинас, Маргис, где были удалены заборы., с мертвой точки сдвинулся и вопрос заграждений в Турнишкском природном заповеднике. Зафиксированные журналистами нарушения были переданы ответственным ведомствам.

Журналистам не удалось обойти вдоль берега озера Бябрусай (Молетский район), там стояли заборы, беседка с указанием, что это частная территория. Об этих находках были информированы ответственные службы.

Выяснилось также, что у озера Бябрусай нет ни одного официального публичного пляжа.

О своих летних поездках Янонис и Поците-Медуте рассказали в трансляции на Delfi.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Ниже обзор поездок за май-август:

Турнишкский природный заповедник

О нарушениях в заповеднике журналисты информировали еще в апреле.