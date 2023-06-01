Литва: за последние три года 957 детей признаны жертвами сексуальных преступлений

"Сколько детей, подвергшихся насилию или развратным действиям, все же осмелились заговорить? 524 – столько преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних зарегистрировано за последние два года. За последние три года 957 литовских детей были признаны жертвами сексуальных преступлений различного характера", –заявила министр внутренних дел в четверг на международной дистанционной конференции "Как защитить детей от сексуальной эксплуатации?".

"42 проц. детей, подвергшихся сексуальному насилию, пострадали от близкого человека – отца, учителя, сожителя матери, брата или опекуна. Так что понятно, что это не единичные случаи, о которых сообщили СМИ", — добавила политик.

По словам А. Билотайте, в настоящее время в Реестре подозреваемых, обвиняемых и осужденных числятся 2643 человека, осужденных судами первой инстанции за преступления на сексуальной почве. Она подчеркнула, что учреждения, работающие с детьми, обязаны проверять нового сотрудника на предмет наличия подозрений в совершении или судимости за совершение сексуальных преступлениях.

"Такую информацию для образовательных, лечебных и других учреждений, работа которых связана с детьми, предоставляет Департамент информатики и связи при Министерстве внутренних дел. Проблема в том, что большинство учреждений не удосуживаются сделать такой запрос. Таким образом, предусмотренное законом требование не выполняется, его никто не контролирует", – подчеркнула министр внутренних дел.

Она также обратила внимание на растущие масштабы распространения детской порнографии в интернете. "В прошлом году из Национального центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей США (U.S. NCMEC) полиция получила 4900 сообщений о случаях обнаружения детской порнографии в Интернете. В этом году за 3 месяца у нас уже 2200 таких сообщений", – подчеркнула политик. "По большей части — целых 48 проц. преступлений сексуального характера, совершаемых в отношении детей, связаны с хранением порнографического видеоконтента с участием детей", – отметила А. Билотайте.