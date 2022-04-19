Литва: за использование георгиевской ленты и других символов войны РФ против Украины - штрафы

Во вторник Сейм принял соответствующие поправки к законам Об административным правонарушениях и О собраниях.

За это проголосовали 124 члена Сейма, против был один, два парламентария воздержались.

Изменения вступят в силу после их подписания президентом Гитанасом Науседой.

"Изменения этого закона не просто нужны, они необходимы для нашей национальной безопасности, если мы хотим избежать такой судьбы, как Украина, и превентивно действовать с российской пропагандой. Она не дремлет и ищет разные пути, чтобы стравливать людей, менять мышление, реальность. Как мы видим, она имеет место и реальность уже изменена в головах граждан России", - сказала одна из инициаторов поправок, член Фракции свободы Ионика Ошмянскене.

В соответствии с принятыми поправками, в Литве запрещено использование "символов тоталитарных или авторитарных режимов, которые эти режимы использовали или используют для пропагандирования осуществленной или осуществляемой ими агрессии, совершенных или совершаемых преступлений против человечности и военных преступлений".

Также конкретно указывается, что таким символом "во всех случаях считается двухцветная (черно-оранжевая) георгиевская лента".

Запрет коснется и символов, используемых в настоящее время в войне России с Украиной - букв Z, V и других.

Предусмотрено, что за демонстрирование такой символики будет налагаться штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц он будет доходить до 1,2 тыс. евро. Повторные нарушения влекут за собой штраф в размере 500-900 евро для физических лиц или 800-1,5 тыс. евро - для юридических лиц.

Сейчас Закон о собраниях запрещает демонстрирование флагов, гербов, военной формы нацистской Германии, СССР или Литовской ССР, символов нацистских или коммунистических организаций, исполнение гимнов нацистской Германии, СССР или Литовской ССР.

Георгиевская лента была одним из наградных знаков для военнослужащих царской России, но стала нежелательной для большевиков, когда они пришли к власти. Вновь о лентах вспомнили во время Второй мировой войны, когда была восстановлена ​​так называемая гвардия - тогда отличившимся военным разрешили носить георгиевские ордена.

В советское время символ снова был оттеснен на периферию, а в 2005 году, в ознаменование 60-летия победы Советского Союза над фашистской Германией, он стал использоваться по всей России. В Литве этот символ чаще всего используется во время мероприятий, приуроченных к победе над фашистской Германией 9 мая.

Символ Z появился, когда Россия начала военное вторжение в Украину. Минобороны России в начале марта объяснило, что нанесенный на военную технику символ Z означает "За победу", а символ V – "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".