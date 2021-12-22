Как сказали в Минобороны, на минувшей неделе Агентство оборонных ресурсов подписало с правительством США дополнение к договору о приобретении противотанкового вооружения средней дальности Javelin.
На основе этого двустороннего соглашения будут дополнительно приобретены ракеты, командно-пусковые блоки и другое системное оборудование на сумму 97 млн долларов (почти 86 млн евро).
Комплексы будут передаваться вооруженным силам Литвы по частям с 2024 по 2028 год.
"Получаемые от США противотанковые комплексы Javelin особенно заметно способствуют укреплению оборонного потенциала Литвы, рассчитанному на долгие годы увеличению боевых мощностей армии Литвы и усилению сдерживающего воздействия", - говорит министр обороны Арвидас Анушаускас.
Как сообщает Минобороны, ПТРК Javelin дополнительно получат на вооружение подразделения Сухопутных сил Литвы.
По данным Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона, Литва дополнительно покупает 230 ракет, 20 командно-пусковых блоков, другое сопутствующее оборудование.
Согласно данным агентства, до 2024 года США должны были поставить Литве 11 ракет, 10 командно-пусковых блоков. Стоимость договора составляла 28 млн долларов (25 млн евро).
ПТРК Javelin предназначен для борьбы с танками, бронетехникой противника, их также можно использовать для уничтожения вертолетов и бункеров.
Эти комплексы способны поражать цели, находящиеся на расстоянии от 75 метров до 2,5 километра.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Дополнительные меры управления пандемией не за горами: уже зафиксировано 100 подозрительных случаев (45)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене в среду...
Глава Минфина Литвы: в 2022 году быстро будут расти не только доходы, но и цены (41)
Покупательная способность жителей в следующем году...
В Литве меняется порядок, связанный с "паспортом возможностей": основные моменты (15)
С 28 декабря меняется порядок выдачи "паспорта...
СМИ: Китай обсуждает введение экономических санкций в отношении Литвы (254)
Издание китайской коммунистической партии Global times на...
Коронавирус в Литве: 1655 новых случаев и 23 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1655 новых...