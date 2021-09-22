Литва выделит Тайваню еще 235,9 тысяч доз вакцины AstraZeneca

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, такую просьбу Литва получила из миссии Тайбэя в Латвии.

"Поэтому проектом постановления предлагается поручить выделение доз вакцины Vaxzevria Тайваню", – сказал А. Дулькис.

"У нас это непопулярная вакцина, поэтому есть возможность это сделать", – добавил он.

Сначала планировалось выделить 234 тыс. доз вакцины, однако Министерство здравоохранения получило из самоуправлений информацию о том, что есть еще 1,9 тыс. неиспользованных доз вакцины, срок годности которых истекает, поэтому они тоже будут отправлены на Тайвань.

Министр подчеркнул, что важно делиться вакцинами, потому что до конца года они во всем мире будут доступны "в лучшем случае, 35% жителей".

Литва не первый раз выделяет вакцину Тайваню – в июле туда было отправлено 20 тыс. доз вакцины AstraZeneca.