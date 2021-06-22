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Во вторник правительство Литвы решило выделить Тайваню 20 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Гуманитарная помощь Тайваню будет выделена до конца сентября.
Она выделяется по просьбе миссии Тайбэя в Латвии.
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