Литва выделит Молдавии, Грузии и Украине 126 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Правительство поручило Министерству здравоохранения выделить гуманитарную помощь до 1 октября нынешнего года из имеющихся сейчас и намечающихся к получению в соответствии с предварительным договором доз вакцины.
Эти дозы вакцины будут распределены пропорционально численности населения: 11 тыс. доз вакцины - Молдавии, 15 тыс. доз - Грузии и 100 тыс. доз - Украине.
Правительство еще в мае постановило выделить до 200 тыс. вакцины странам "Восточного партнерства".
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