aA
Правительство Литвы постановило выделить Молдавии, Грузии и Украине 126 тыс. доз вакцины AstraZeneca.
Литва выделит Молдавии, Грузии и Украине 126 тысяч доз вакцины AstraZeneca
© Reuters / Scanpix

Правительство поручило Министерству здравоохранения выделить гуманитарную помощь до 1 октября нынешнего года из имеющихся сейчас и намечающихся к получению в соответствии с предварительным договором доз вакцины.

Эти дозы вакцины будут распределены пропорционально численности населения: 11 тыс. доз вакцины - Молдавии, 15 тыс. доз - Грузии и 100 тыс. доз - Украине.

Правительство еще в мае постановило выделить до 200 тыс. вакцины странам "Восточного партнерства".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Науседа: выделение вакцин восточным партнерам - своевременное решение о солидарности (20)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что решение...

Литва выделит 200 тысяч доз вакцин от коронавируса странам Восточного партнерства (6)

Литва выделит 200 тыс. доз вакцин от коронавируса...

TOP новостей

Цены на квартиры в Вильнюсе бьют рекорды: остались ли приемлемые варианты? (36)

Эксперты , работающие в сфере недвижимости почти в один...

Правительство Литвы не одобрило предложенные послабления на день Ивана Купалы (14)

Минздрав Литвы предлагал правительству немного...

Профессор рассказал, когда в Литве сможем отказаться от масок (28)

Эпидемиологическая ситуация в Литве меняется, однако...

Шимоните: правительство оценит влияние санкций ЕС для Беларуси на литовские предприятия (26)

Пакет санкций Евросоюза ( ЕС ) для белорусской экономики...

Министр: в числе рассматриваемых сценариев нелегальной – и 10 тысяч человек в день (20)

Министр внутренних дел Агне Билотайте говорит, что...