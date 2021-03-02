О выделении Литвой помощи сообщили в понедельник на международной онлайн-конференции доноров для Йемена. Конференцию на высоком уровне организовали Швеция, Швейцария и ООН. Помощь будет переведена в Фонд гуманитарной помощи Йемену ООН.
Вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас подчеркивает, что гуманитарная ситуация в Йемене "катастрофическая".
Продолжающаяся шестой год гражданская война в Йемене унесли сотни тысяч жизней и вызвала сильнейший в мире гуманитарный кризис.
За период с 2014 года Литва выделила Йемену в общей сложности 285 тыс. евро.
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