Пока 100 тыс. доз планируется выделить Украине, 11 тыс. – Молдавии, 15 тыс. – Грузии, предусматривается в протокольном постановлении правительсвта, утвержденном в пятницу.

Согласно ему, такое количество вакцин в качестве гуманитарной помощи Восточным партнерам планируется выделить до 1 октября.

"Мы понимаем, что это не те цифры, которые спасут государства от ситуации, в которой они находятся, но недостаточно лишь говорить о солидарности, мы должны сделать первый шаг и продемонстрировать, что эта солидарность означает. Это не только слова, это действия", – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Позднее, на пресс-конференции Г. Ландсбергис подтвердил, что странам Восточного партнерства будет передана вакцина AstraZeneca. "Речь идет об AstraZeneca", – ответил Г. Ландсбергис, отвечая на вопрос о том, вакцины какого производителя будут предназначаться странам Восточного партнерства.

Глава правительства Ингрида Шимоните отметила, что вакцины будут выделяться не сразу, "наиболее реалистичным сроком является третий квартал".

Вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите сказала, что, согласно оптимистичному сценарию, в конце третьего квартала Литва должна получить больше доз вакцин, чем ей нужно для вакцинации всего населения.

"Если все будет происходить согласно лучшим предположениям, то в конце третьего квартала Литва может надеяться на получение такого количества вакцин, чтобы мы теоретически могли привить почти 3,5 млн жителей", – сказала Ж. Симонайтитете.

Она также отметила, что каждый раз правительство будет принимать постановление о конкретном выделении вакцин.

До сих пор Литва получила 1 млн 413 тыс. 545 доз вакцин, пока не использованными остаются более 144 ты. доз. Хотя бы одну прививку от коронавируса получили 30,2% жителей Литвы.