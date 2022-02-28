В понедельник кабинет министров утвердил эту помощь за счет средств из Государственного резерва.
Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что, по данным Молдовы, за последние дни в страну бежало около 70 000 граждан Украины, а Молдавия с трудом справляется с таким потоком мигрантов, "особенно из-за связанных с этим финансовых проблем".
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