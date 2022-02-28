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Литва выделила 750 000 евро помощи Молдавии для приема украинцев, спасающихся от войны с Россией.
Ukrainos ir Lenkijos pasienyje pabėgėliai iš Ukrainos
Ukrainos ir Lenkijos pasienyje pabėgėliai iš Ukrainos
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

В понедельник кабинет министров утвердил эту помощь за счет средств из Государственного резерва.

Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что, по данным Молдовы, за последние дни в страну бежало около 70 000 граждан Украины, а Молдавия с трудом справляется с таким потоком мигрантов, "особенно из-за связанных с этим финансовых проблем".

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