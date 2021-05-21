Delfi уже сообщал что за последние сутки в Литве установили 664 случаев коронавируса.

Правительство 19 мая одобрило предложение продлить время работы заведений общепита до 22 ч., смягчить условия работы бассейнов.

Отныне заведения общепита будут работать с 7 до 22 ч. В летних кафе за одним столиком могут сидеть 5 человек или члены одной семьи.

Кроме того, смягчены условия работы бассейнов: одновременно услугами могут пользоваться не больше 50 человек (не считая работников бассейна), на одного клиента должно приходиться 20 кв. м, всех посетителей должны регистрировать.

Во время групповых тренировок на одной дорожке должно быть не больше 5 человек. Если услуги предоставляют только посетителям с "паспортом возможностей", то количество людей не ограничивается.

Ждут изменения и в сфере банных услуг. В бане одновременно могут находиться два человека или члены одной семьи. Если услуги предоставляют только посетителям с "паспортом возможностей", то количество людей не ограничивается.

В постановлении есть и изменения для спортклубов, но они касаются клиентов с "паспортом возможностей". Если услуги предоставляют только посетителям с "паспортом возможностей", то площадь на человека не ограничивается. В остальных случаях это 20 кв. м на человека. В групповых тренировках могут участвовать только 5 человек.

С 24 мая в экскурсиях смогут принимать участие до 25 человек (не считая экскурсовода), важна регистрация участников.

Если на мероприятии на открытом пространстве присутствуют только люди с "паспортом возможностей", можно собирать до 2000 человек. Если есть люди и без "паспорта возможностей" - не больше 300 человек.

Правительство разрешило торговым центрам и павильонам на крытых рынках работать в выходные дни. Остается ограничение площади - 15 кв. м на одного посетителя в магазинах с товарами первой необходимости и 20 кв. м на человека в других магазинах. В самих торговых центрах на 1 посетителя должно приходиться 50 кв. м.

С 24 мая меняются и правила поездок на городском, пригородном или междугородном транспорте – можно занимать не больше 50% стоячих и сидячих мест (ранее можно было занимать лишь сидящие места на расстоянии 1 м).