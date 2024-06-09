Литва выбирает 11 политиков в Европейский парламент

На выборах в Европарламент законом предусмотрен порог в 5 проц., который необходимо преодолеть для участия в распределении мандатов. Это означает, что в распределении мандатов будут участвовать только те списки кандидатов, за которые проголосовало 5 и более процентов избирателей.

Как сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК), после закрытия избирательных участков в 20.00 час. в воскресенье результаты выборов будут публиковаться на сайте ГИК не ранее полуночи. Члены избирательных комиссий будут подсчитывать голоса избирателей и вводить их в информационную систему в обычном порядке, но обнародовать их ГИК сможет ровно в полночь. По словам ГИК, на выборах в ЕП все страны-члены ЕС имеют обязательство перед ЕС не публиковать предварительные результаты выборов до тех пор, пока избиратели не закончат голосование на последнем избирательном участке страны-члена ЕС. По литовскому времени это будет полночь.