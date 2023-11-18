Литва – второй по величине поставщик древесины компании Ikea, министр не видит проблемы

Активисты время от времени информируют о вырубках на охраняемых территориях.

Согласно официальным данным Ikea, по данным с сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. была второй страной по поставкам необходимой компании древесины (10%).

Больше, чем Литва поставляла только Польша (28%), за Литвой идет Швеция (9%), Китай (7%), Россия и Беларусь (соответственно 6 и 5% – сейчас Ikea уже не покупает древесину в этих странах).

На сайте сообщается, что Ikea использовала 1,4 млн. куб. м литовской древесины.

Глава Коалиции охраны природы Лина Пашкявичюте сказала Delfi, что такая тенденция вызывает беспокойство.

"87% наших лесов идут на производство древесины. Недавняя история Шимоняйской пущи показала, что есть компании, которые знают, что такое территория Natura 2000, но ведут себя так, как будто ничего не охраняется", – сказала Delfi Пашкявичюте, заметив, что 2/3 литовских лесов предназначены для производства древесины.