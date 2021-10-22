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Литва на втором месте в Европейском союзе по показателю новых случаев COVID-19, и на третьем по показателю смертности, показали новейшие данные Европейского центра по контролю и превенции заболеваний (ECDC).
Литва - вторая в ЕС по заболеваемости COVID-19 и третья по смертности
© Vidmantas Balkūnas

Согласно опубликованным данным, за последние 14 дней показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей в Литве составил 1163 случая COVID-19 и это второй показатель после Латвии (1256). Средний показатель по ЕС - 190 случаев.

По показателю смертей, приходящихся на миллион жителей за последние 14 дней, Литва остается третьей с почти 100 смертями. Первой идет Болгария, где на миллион жителей пришлось 145 смертей, второй – Румыния, где на миллион жителей пришлось 108 смертей от коронавируса. В среднем по Европе этот показатель составил 24 случая.

Самые низкие показатели смертности в Исландии, Лихтенштейне и на Мальте - ноль случаев, а показатель заболеваемости также на Мальте - 47,6.

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