"Литва – вторая родина, знать язык необходимо": в Вильнюсе прошла встреча представителей общин Центральной Азии

Обсуждение было организовано Домом национальных общин, модератором встречи выступил политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Константинас Андрияускас.
В обсуждении принимали участие представители 4 общин:
Белек Айдаров председатель, Кыргызской общины;
Жанна Стончайтиене, член организации казахов Литвы "Нұрсәуле";
Лейла Урманова-Внукова, председатель Узбекского культурного центра;
Адам Буриев, глава Таджикской общины в Литве;
Меньше русского, больше литовского
Наибольший интерес вызвала тема изучения литовского языка. Участники и гости мероприятия поделились своими историями.
Белек Айдаров посоветовал найти себе в Литве спортивные сообщества по интересам: "Мне в изучении литовского языка очень помог футбол. Я больше 20 лет увлекаюсь футболом, поэтому, как только я очутился в Литве, я сразу нашел себе единомышленников, с которыми не только приятно и полезно провожу время, но и еще и с пользой для совершенствования своего литовского языка".
Также он отметил, что не стоит замыкаться в своем пузыре, следует участвовать и в культурной жизни Литвы: "Конечно, в Литве можно жить, зная русский и английский, но поверьте, только овладев литовским, перед вами откроются двери, о которых вы даже не знали".
Жанна Стончайтине рассказала, что язык можно выучить только через общение: "Как только я переехала в Литву, я сразу начала ходить к преподавателю. Несмотря на то, что я занималась три раза в неделю, литовский мне не давался. Тогда мой учитель сказал, что мне просто нужно начать говорить – неправильно, с ошибками, но общаться".
Жанна отметила, что говорить на литовском ее подтолкнуло чувство благодарности: "Многие литовцы, не владея хорошо русским языком, все же старались говорить на нем со мной, хотя я видела, что им сложно. За это я им очень признательна и благодарна. Видя такое отношение, мне самой захотелось заговорить на литовском".
Адам Буриев сказал, что, прожив больше семи лет в Литве, долго откладывал изучение литовского: "В своей работе я часто использую русский язык, поэтому пока мне сложно говорить на государственном языке". По словам главы Таджикской общины, если у человека есть намерение надолго остаться в Литве, то знать язык необходимо: "Литва для многих из нас стала второй родиной".
Во время обсуждения темы литовского языка многие гости дискуссии указывали, что столкнулись с проблемой отсутствия качественных бесплатных курсов литовского.
Один мужчина из зала рассказал, что несмотря на то, что он уже несколько лет живет в Литве, учится в Вильнюсском университете и разговаривает на литовском, ему не удалось с первого раза сдать экзамен на знание литовского языка для получения ПМЖ.
"Я хотел получить ПМЖ, чтобы была возможность бесплатно учиться в университете. А сейчас получается, что мне надо работать, чтобы платить за обучение, так еще и курсы подготовки к экзамену платные", – добавил мужчина.
Также было сказано, что в основном на бесплатных курсах литовского преподают волонтеры, не имеющие опыта работы, что негативно сказывается на качестве обучения.
"Не хватает грамотной методики преподавания литовского, чтобы язык можно было использовать в обычной жизни, – сказал студент медицинского факультета Вильнюсского университета из Киргизии. – Так как моя учеба проходит на литовском, первые два курса института дались мне очень сложно, подготовительные курсы мне не помогли".
Нас узнают по нашим поступкам
Также на дискуссии обсудили тему двухсторонней культурной интеграции. Спикеры рассказали, что в большинстве своем литовцы слышали об их родных странах.
"Уже несколько раз мы проводили Праздник узбекского плова, приуроченный ко дню независимости Узбекистана. На этот праздник приходят и литовцы, и другие представители национальных общин, – сказала Лейла Урманова-Внукова. – Через эти мероприятия мы знакомим литовцев с нашей самобытностью. Чрезвычайно важно организовывать такие большие культурные программы".
Участники дискуссии отметили, что и самим общинам нужно проявлять инициативу: "нужно стараться везде участвовать".
За 22 года Узбекской общиной было организовано большое число культурных программ. "В Литву из Узбекистана приезжали коллективы ремесленников, детские коллективы, коллектив Узтелерадио. Это все знакомство. И на таких больших взаимных встречах происходит двухсторонний обмен", – поделилась Л. Урманова-Внукова.
Б. Айдаров рассказал, что на недавнем фестивале "День национальных культур" их община представила кыргызскую юрту, которая пользовалась огромной популярностью: "Люди стояли в очереди, чтобы зайти и осмотреть нашу национальную юрту. Благодаря этому еще больше людей узнали о нашей нации".
Кроме того, многие литовцы стали открывать для себя Центральную Азию через туризм.
"Еще 5 лет назад не было реклам поездок в наши страны. Но сейчас, благодаря активному развитию авиасообщений, не только литовцы начали познавать и узнавать Центральную Азию, интересоваться историей этого региона. К примеру, из Парижа есть прямые рейсы в небольшой, но знаменитый город Бухара, жемчужину Узбекистана", - добавил Белек Айдаров.
Напомним, что жителям Литвы не требуются визы в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.