Литва вспоминает годовщину Медининкской трагедии

В среду в Кафедральном соборе столицы состоится служба, а у мемориала в Медининкай и на Антакальнисском кладбище отдадут дань памяти погибшим.

В церемонии примут участие близкие покойных, единственный выживший таможенник Томас Шярнас, президент Гитанас Науседа, спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, премьер-министр Ингрида Шимоните, первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис, подписанты акта о независимости, министры, депутаты, представители правительства.

Накануне трагедии Томас Шярнас представил книгу, над которой работал в течение двух лет „Таможенные хроники“.