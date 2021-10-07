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В Литве за последние сутки снова зафиксировано больше 2000 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости в стране в среднем составляет 852,6 случая на 100 000 за 14 дней, доля положительных тестов составляет 9,6%. Эпидемиологическая карта страны все быстрее чернеет.
Spalio 7 dieną pateikti epidemiologiniai duomenys.
Spalio 7 dieną pateikti epidemiologiniai duomenys.
© Statistikos departamento nuotr.

В четверг, по данным Департамента статистики, в Литве осталось 13 красных муниципалитетов, все остальные окрасились в черный цвет.

В красной зоне остается Швенченский район, Игналинский район, Рокишкский район, Купишкский район, Паневежис, Паневежский район, Расейнский район, Ширвинтский район, Кайшядорский район, Бирштонас, Казлу Руда, Варенский район и Калвария.

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По-прежнему самым сложным положение остается в Йонишкском районе (2054 случая на 100 000 жителей). Это единственный в Литве муниципалитет с показателем заболеваемости больше 2000.

Лучше всего дела обстоят в Паневежском районе – 218 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

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