В четверг, по данным Департамента статистики, в Литве осталось 13 красных муниципалитетов, все остальные окрасились в черный цвет.
В красной зоне остается Швенченский район, Игналинский район, Рокишкский район, Купишкский район, Паневежис, Паневежский район, Расейнский район, Ширвинтский район, Кайшядорский район, Бирштонас, Казлу Руда, Варенский район и Калвария.
По-прежнему самым сложным положение остается в Йонишкском районе (2054 случая на 100 000 жителей). Это единственный в Литве муниципалитет с показателем заболеваемости больше 2000.
Лучше всего дела обстоят в Паневежском районе – 218 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.
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