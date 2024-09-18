2024.09.18 17:39

Литва: во время тура Национального центра крови было собрано более 400 литров крови

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kraujo donorystės turo akimirka
Kraujo donorystės turo akimirka
ФОТО: NKC nuotr.

В ходе донорского тура Национального центра крови (НЦК) „Путешествие жизни 2024“ 1,3 тыс. жителей страны из 12 разных городов сдали более 400 литров крови.

По данным НЦК, в каждом городе стать донорами крови пришло на несколько десятков человек больше, чем в прошлом году. Подсчитано, что в первом полугодии этого года всего было сделано более 37,4 тысячи донаций, тогда как в прошлом году их количество составило 35,6 тыс., а в 2022 году – почти 32,3 тыс.

В ходе тура, стартовавшего 13 августа в Мажейкяе и завершившегося 17 сентября на Кафедральной площади Вильнюса, жители могли не только пожертвовать кровь в специально приспособленных для этого автобусах и палатках, но и пообщаться со специалистами здравоохранения, которые были готовы познакомить их с принципами здорового образа жизни.

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