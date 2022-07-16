Литва вернула себе статус свободной от бешенства страны

"В Литве бешенство у диких животных не фиксировалось с 2018 года, а у домашних в последний раз было установлено в 2013 году. Этого удалось добиться благодаря программе ГПВС по ликвидации болезни. В 2005 г. было зафиксировано 1652 случаев бешенства. Больше всего случаев фиксировалось среди диких животных. До 2006 г. профилактически прививали только домашних животных, а скот и других животных лишь в очагах болезни. После того как начали проводить программу ликвидации бешенства - два раза в год с самолета над всей Литвой разбрасывали средства для вакцинации диких животных, с 2007 г. ситуация пошла на поправку (зарегистрировано в 3 раза меньше случаев бешенства, чем в 2005 году", – сказал директор ГПВС Мантас Сташкявичюс.

ГПВС напоминает, что эта болезнь не знает границ. Случаи бешенства фиксируются среди диких животных в Польше и Беларуси, жители должны помнить о необходимости регулярно прививать своих животных