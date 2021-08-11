Литва ведет переговоры с Курдистаном по вопросу возврата мигрантов

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обсудил этот вопрос с ответственным за иностранные дела министром правительства региона Курдистан Сафином Дизайе.
"Министры во время беседы договорились о более тесном сотрудничестве в области миграции, а особое внимание будет уделяться возврату в Ирак нелегально попавших в Литву граждан Ирака", – указано в сообщении.
Литва в последнее время сталкивается с возросшей нелегальной миграцией через Беларусь. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация, а также принято решение разворачивать их.
Большинство незаконно прибывших в Литву мигрантов – курды.
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