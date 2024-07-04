Литва: в закон о нацменьшинствах хотят включить исторические национальные общины

Историческое национальное меньшинство, согласно проекту, это проживающие в Литве граждане нашей страны, которых с Литвой связывают давние, непрерывные исторические связи. Одним из признаков такой общины является тот факт, что они, за исключением Литвы, не имеют своей исторической родины, с которой они могли бы себя отождествлять в данный момент, стремятся сохранить свою национальную идентичность, культурное, религиозное и историческое наследие.