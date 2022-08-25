Литва: в Титувенай облит красной краской памятник советским воинам

Об этом сообщил Департамент полиции, краску на памятнике заметили в 8.30 утра в среду.

Размер ущерба устанавливается, начато досудебное расследование об уничтожении и порче имущества.

По Уголовному кодексу нарушителю за уничтожение или порчу чужого имущества грозит наказание в виде общественных работ или штрафа, или ограничения свободы, или лишения свободы до двух лет.

С начала войны России в Украине памятники были облиты краской в Паланге, Неринге, Висагинасе, Укмерге и некоторых других городах Литвы.

После вторжения России в Украину в Литве начался интенсивный пересмотр и демонтаж памятников советского времени. Это стало возможным после либерализации правил по обращению с советскими памятниками Министерства культуры.

Памятники советским воинам демонтировали самоуправления Каунаса, Кедайняй, Варенского района, Паланги, Мариямполе, Расейняй и некоторые другие.