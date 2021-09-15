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В школах Литвы сейчас фиксируются 99 активных очагов коронавируса, в изоляции – около 2500 школьников, сообщил канцлер Министерства образования, науки и спорта Юлюс Лукошюс.
Литва: в школах – 99 очагов COVID-19, в изоляции - около 2500 учеников
© DELFI / Andrius Ufartas

"На данный момент в школах у нас 99 активных очагов, в которых выявлено 320 первичных случаев заражения, и около 2400 контактов высокого риска, поэтому можем представить, что почти 2500 учеников пришлось изолироваться", – заявил Лукошюс в среду на заседании Комитета сейма по вопросам образования и науки.

Канцлер также отметил, что в добровольном тестировании участвуют около 37% школьников, и это "позволяет поймать случаи болезни, пока они не распространяются по школе".

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По данным канцлера, иммунитет есть у почти 85% учителей.

Образовательный процесс с сентября во всех учебных заведениях Литвы идет контактным способом, школьникам не обязательно быть привитыми или иметь отрицательный тест на COVID-19, это лишь рекомендация.

Заболеваемость COVID-19 в последнее время в Литве растет. За минувшие сутки выявлены 1298 новых случая COVID-19, скончались 16 человек, свидетельствуют данные Департамента статистики, опубликованные в среду.

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