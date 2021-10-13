По данным Департамента статистики, в среду в Литве количество случаев заболевания в течение 14 дней на 100 000 жителей составило 998, доля положительных тестов 10,8%.
В Литве осталось всего 4 "красных" муниципалитета – Игналинский район, Паневежис, Паневежский район и Расейнский район.
Остальные муниципалитеты страны окрасились в черный цвет, как и вся Литва.
Хуже всего дела обстоят в Клайпеде - 1949 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней. Похожая ситуация и в Йонишкском районе - 1867 случаев.
Лучше всего ситуация в Паневежском районе, где на 100 000 жителей за две недели приходится 261 случай. В Расейнском районе этот показатель составляет 362 случая.
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