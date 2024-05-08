Литва: в первый день досрочного голосования волю изъявили 40 000 избирателей

По данным ГИК, самые активные избиратели отправились на голосование в Вильнюсскую мэрию, а также на избирательные участки, расположенные на Лукишкской площади, площади А.Сахарова около Дома печати и в помещениях университета им. Витаутаса Великого в Каунасе.
В первый день досрочного голосования наибольшую активность проявили жители Нерингского муниципалитета. Самыми пассивными пока являются избиратели Шальчининкского района.
Напомним, что во вторник началось досрочное голосование на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства. Главный день выборов – воскресенье (12 мая).