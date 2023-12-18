Литва в этом году заняла 7 из 35 мест в исследовании Европейского портала данных

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

В ежегодном исследовании Европейского портала данных Литва в этом году поднялась на шесть позиций и заняла рекордное 7-е место среди 35 стран, сообщает Министерство экономики и инноваций.

"7-е место Литвы превзошло ожидания, предусмотренные в плане правительства. Это высшее достижение нашей страны в этой области. Это показывает, что мы находимся на правильном пути в укреплении цифрового государства, ведь открытые данные – это особенно важная основа для экономики. Предполагается, что практическое использование данных в 2026 году может достичь 1,71% национального ВВП", - цитируется в пресс-релизе министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Указывается, что наибольших успехов Литва добилась в сфере воздействия открытых данных – мы поднялись с 12-го места на 8-е, а в области качества данных – с 13-го на 9-е место.

Не меньший прогресс достигнут и в сфере национального портала открытых данных – мы поднялись с 10-й позиции на 7-ю. Кроме того, Литва превосходит средний показатель по ЕС во всех сферах.

Больше всего (21%) Литва превосходит его в сфере воздействия открытых данных.

В исследовании, оценивающем политику открытых данных и ее практическую реализацию, Литва обогнала такие страны, как Ирландия, Италия, Словения, Дания, Норвегия и Чехия.

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