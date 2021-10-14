По количеству скончавшихся от ковида на 1 млн. жителей с начала пандемии Литва занимает в Европе третье место. Лидер этого рейтинга - Болгария (4936), на втором месте - Польша (3643), на третьем - Литва (3473).

Меньше всего случаев смерти от ковид в 2020-2021 г. мна1 млн. жителей было на Кипре (12), в Дании (286), Финляндии (455).

Ход пандемии показал, как разные страны с нею борются. Швеция пережила тяжелый 2020 г. и сейчас сумела приостановить смертность.

В Германии в 2020 г. смертность была небольшой, и сейчас нет каких-то всплесков.

Данные по Литве показали, что страна с самого начала пандемии не в состоянии справиться с растущей смертностью.

Показатели Латвии и Эстонии были хорошими в 2020 г., однако в этом году их ситуация ухудшается так же, как и в Литве. Сейчас диаграммы показывают рост смертности в странах Балтии.