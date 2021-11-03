Литва в черной зоне: где ситуация лучше, а где хуже всего?

Показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 1385,4 случаев, доля положительных случаев составляет 17,5%.

Вся Литва по этому показателю почти 1,5 месяца находится в черной зоне.

Количество новых случаев пока растет в Шилутском районе, в Мажейкяйском районе, Радвилишкисе, Пасвальском районе, Купишкском районе, Аникщайском районе, Укмергском районе, Йонавском районе, в Ширвинтском районе, Кайшядорском районе, Каунасе, Вильнюсе, Пренайском районе, Бирштонасе, Казлу Руде, Мариямполе, Вилкавишкском районе, Калварии, Висагинасе, Игналинском районе, Швенченском районе и Шальчининкай.

В остальных муниципалитетах количество новых случаев снижается.

По-прежнему лучше всего дела обстоят в Игналинском районе, который только недавно перешел в черную зону (537,8 случаев на 100 000 жителей).

Хуже всего обстоят дела в Клайпеде - 2076,4 случаев на 100 000 жителей.